U pretresima oduzeto oružje, municija, vozilo i droga

Podgorica, (MINA) – Službenici Regionalnog centra bezbjednosti Zapad su, u kontrolama i pretresima u četiri opštine, oduzeli više komada oružja, municiju, narkotike i jedno vozilo, saopšteno je iz Uprave policije.

Kako se navodi, u Nikšiću, Plužinama, Šavniku i na Žabljaku, pretreseno je sedam objekata i vozila.

Iz policije su kazali da su službenici Stanice policije Šavnik, u saradnji sa službenicima Stanice kriminalističke policije Odjeljenja bezbjednosti (OB) Nikšić, po operativnim saznanjima, a shodno naredbi Višeg Suda u Bijelom Polju, pretresli više objekata u vlasništvu A.M. (48).

„Tom prilikom su pronašli i oduzeli automatsku pušku, lovačku pušku, tri puške nepoznate marke i kalibra, pištolj marke Magnum, optički nišan, 196 komada municije različite vrste i kalibra, i dva okvira od oružja“, rekli su iz policije.

Kako su rekli, postupajući tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Pljevljima će se nakon sprovedenih vještačenja izjasniti o pravnoj kvalifikaciji djela.

U saopštenju se navodi da su službenici nikšićkog OB, uz podršku Posebne jedinice policije, pretresli stanove i druge objekte koje koriste operativno interesantna osoba i tom prilikom od R.B. (59) oduzeli radi daljih provjera vozilo Mercedes GLE, registrovano u Srbiji.

„Kontrolisane su kuća, pomoćne prostorije i vozilo koje koristi operativno interesantno lice A.B. (29) i tom prilikom je pronađena i oduzeta vaga za precizno mjerenje sa tragovima na istoj od praškaste materije za koju se sumnja da je kokain“, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da će, po nalogu tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, protiv A.B. biti podnijeta prekršajna prijava iz oblasti Zakona o sprječavanju zloupotrebe droga.

Navodi se da je, kontrolom osoba i vozila u saobraćaju, u Nikšiću kontrolisan L.R (22), kod kojeg je pronađeno oko 4,3 grama biljne materije za koju se sumnja da se radi o marihuani.

On je, kako su rekli iz policije, uhapšen zbog upravljanja vozilom pod dejstvom psihoaktivnih supstanci i protiv njega će biti podnijete prekršajne prijave zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima i Zakona o spečavanju zloupotrebe droga.

Iz policije su rekli da su službenici OB Pljevlja i Žabljak, u saradnji sa službenicima Regionalnog centra bezbjednosti „Centar“, na teritorijama Podgorice i Žabljaka izvršili pretrese više stambenih, poslovnih i pomoćnih objekata koje su u vlasnistvu ili ih koristi operativno interesantna osoba V.V. (53).

„Ovom prilikom je izvršena provjera određene količine kratkog i dugog naoružanja u posjedu ovog lica, kao i startni pištolj marke Walther sa 53 komada municije bez odgovarajuće dokumentacije, zbog čega će protiv V.V. biti podnijeta odgovarajuća prekršajna prijava shodno Zakonu o oružju“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da službenici policije nastavljaju sa preduzimanjem pojačanih preventivnih i represivnih mjera mjera i radnji u borbi protiv svih oblika nezakonitih aktivnosti, suzbijanja nasilja i kriminala, zaplijeni oružja u nelegalnom vlasništvu građana.

To rade, kako se dodaje, sa ciljem doprinosa povećanju sigurnosti u zajednici, zaštiti života i imovine građana te jačanju vladavine prava.

