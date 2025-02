Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori je, u prethodne tri godine, sanirano 78 nelegalnih deponija, a u toku je sanacija neuređenih odlagališta na 25 lokacija, saopšteno je iz Ministarstva ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera (MERS) i Fonda za zaštitu životne sredine.

Kako se navodi u zajedničkom saopštenju, saniranje nelegalnih deponija sprovodi Fond za zaštitu životne sredine, na osnovu Javnog konkursa uklanjanja odbačenog otpada u životnu sredinu.

Iz MERS-a i Eko fonda su kazali da je tokom prošle godine prijavljena sanacija 62 neuređena odlagališta, a projekat je realizovan na 36 lokacija.

Prema njihovim riječima, do sada je projekat sproveden u Nikšiću, gdje su sanirana tri neuređena odlagališta ukupne površine deset hiljada metara kvadratnih (m2) i uklonjeno više od 1,5 hiljada metara kubih (m3) otpada.

“U Plavu je sanirano je šest neuređenih odlagališta ukupne površine 8.953 m2, a akcijom je uklonjeno oko 40 tona otpada. U Baru je uređeno jedno odlagalište ukupne površine hiljadu m2, a uklonjeno je više od 830 tona otpada”, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da je u Bijelom Polju sanirano 18 neuređenih odlagališta ukupne površine 3,5 hiljada m2 i uklonjeno više od 1,4 m3 otpada, dok je u Danilovgradu uređeno osam nelegalnih odlagališta ukupne površine 1,650 m2, a uklonjeno oko 500 m3 otpada.

Iz MERS-a i Eko fonda su saopštili da je u toku sanacija neuređenih odlagališta na 25 lokacija.

Kako su precizirali, u Zeti se trenutno sanira deset neuređenih odlagališta, Beranama šest, Andrijevici četiri, Kolašinu tri, Mojkovcu dva.

U saopštenju se ističe da je tokom 2023. godine sanirano ukupno 40 nelegalnih odlagališta.

Iz MERS-a i Eko fonda su rekli da je u 2022. godini projekat uklanjanja otpada odbačenog u životnu sredinu realizovan u dvije opštine.

“U Baru, na deponiji Sokolana, površine 945 m2, uklonjeno je 1.226 tona otpada, dok je u opštini Mojkovac, na deponiji Stevanovac 2, površine 2.186 m2, uklonjeno 45 tona otpada”, kaže se u zajedničkom saopštenju.

Uklonjeni otpad je, kako se navodi, zbrinut na sanitarnoj deponiji Možura i Deponiji Livade Podgorica, dok su opštine sa sjevera otpad odlagale na privremenim deponijama.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS