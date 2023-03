U požaru u Novom Pazaru stradalo četvoro djece

Podgorica, (MINA) – U požaru koji je jutros izbio u stambenoj zgradi u Novom Pazaru stradalo je četvoro djece, a njihovi roditelji su povrijeđeni.

Kako prenosi RTS, požar se dogodio jutros oko sedam sati u zgradi u ulici Kej 12. srpske brigade.

Prema prvim informacijama, djeca su se ugušila od dima, a otac i majka prevezeni su u Opštu bolnicu u Novom Pazaru.

Uzrok požara još nije poznat a uviđaj je u toku.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS