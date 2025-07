U Podgorici zbog krađe uhapšene četiri osobe

Podgorica, (MINA) – Službenici podgoričke policije rasvijetlili su četiri krivična djela iz oblasti imovinskih delikata, uhapsili četiri i podnijeli krivične prijave protiv pet osoba, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da su službenici policije uhapsili Podgoričanina G.M. (32) osumnjičenog za krađu električnog trotineta marke Xiaomi, koji je bio parkiran ispred jednog ugostiteljskog objekta.

Trotinet je, kako su dodali, pronađen i vraćen vlasniku.

Iz policije su kazali da je uhapšen i maloljetnik star 17 godina iz Podgorice zbog sumnje da je, dok je boravio na Gradskom bazenu u Podgorici, odvalio vrata ormarića i iz njega ukrao ruksak u kom se nalazio mobilni telefon Samsung S24.

Osumnjičeni je, kako se dodaje, telefon istog dana prodao nepoznatom muškarcu na Koniku, za iznos od 100 EUR.

Službenici policije uhapsili su i Podgoričanina V.Dž.(18) zbog sumnje da je izvršio krivično djelo oduzimanje vozila, dok su protiv A.V. (18), koji je prilikom izvršenja krivičnog djela bio u društvu V.Dž, podnijeli krivičnu prijavu tužilaštvu.

“Oni su, kako se sumnja, iskoristili nepažnju oštećenog i otuđili njegovo putničko motorno vozilo, koje je pronađeno na Trgu Božane Vučinić”, pojasnili su iz policije.

Kako se navodi u saopštenju, službenici policije uhapsili su i Podgoričanina V.R.(38) zbog sumnje da je izvršio krivično djelo razbojnička krađa na štetu zaposlene u jednom poslovnom objektu.

V.R. je, kako je saopšteno, iz tog objekta ukrao određenu količinu kozmetičkih proizvoda.

Iz policije su dodali da je V.R., odbijajući da plati proizvode, radnicu marketa udario i pobjegao.

