U Podgorici uhapšena osoba zbog kokaina i marihuane

Podgorica, (MINA) – Crnogorska policija uhapsila je S.P. (34) iz Podgorice, kod kojeg je pronađeno više od deset kilograma marihuane, manja količina kokaina i 1.050 EUR za koje se sumnja da su stečeni prodajom narkotika, saopšteno je iz Uprave policije.

Kako se navodi, S.P. su uhapsili službenici Sektora za borbu protiv kriminala zaduženi za borbu protiv droge, zajedno sa službenicima Regionalnog centra bezbjednosti Centar.

„Službenici Sektora za borbu protiv kriminala, shodno naredbi nadležnog sudije, izvršili su pretres dva objekta stanovanja u Podgorici, kao i dva vozila, koje koristi S.P. iz Podgorice“, kaže se u saopštenju.

Iz policije su kazali da je pronađena i oduzeta biljna materija za koju se sumnja da je marihuana, težine oko 10,4 kilograma, manja količina praškaste materija za koju se sumnja da je kokain, 1.050 EUR za koji se sumnja da je stečen prodajom narkotika.

Kako su kazali, oduzet je i jedan mobilni telefon, dvije vage za precizno mjerenje, kao i aparat za vakumiranje.

„Od osumnjičenog su oduzeta i dva vozila radi dalje provjere, od kojih je jedno visoke klase“, naveli su iz policije.

Oni su istakli da je tim aktivnostima spriječena dalja distribucija kokaina i marihuane putem ulične prodaje i krijumčarenje marihuane.

