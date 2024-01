U Podgorici uhapšen turski državljanin osumnjičen za ubistvo iz nehata

Podgorica, (MINA) – Turski državljanin C.A. (61), osumnjičen za ubistvo iz nehata, uhapšen je u Podgorici, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da su službenici Sektora za borbu protiv kriminala, u saradnji sa podgoričkim Odjeljenjem bezbjednosti, ciljanom potragom locirali i uhapsili C.A za kojim je Interpol Ankara raspisao međunarodnu potjernicu.

Iz policije su saopštili da je C.A. osumnjičen za krivično djelo izazivanje smrti i povrede iz nehata.

On je, kako se navodi, u zakonskom roku sproveden nadležnom sudiji za istragu na dalje postupanje, a slijedi komunikacija između nadležnih pravosudnih organa Crne Gore i Turske.

