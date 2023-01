U Podgorici i ovog vikenda vanredna vakcinacija protiv malih boginja

Podgorica, (MINA) – Dom zdravlja Podgorica (DZPG) organizovaće i ovog vikenda vanrednu vakcinaciju MMR vakcinom u Domu zdravlja (DZ) Stara Varoš.

Iz DZPG su podsjetili da je vakcinacija MMR vakcinom obavezna.

Oni su kazali da rizik inficiranja virusom morbila imaju osobe koje nijesu preležale male boginje ili nijesu vakcinisane protiv njih.

“Morbili se uglavnom smatraju bolešću dječjeg uzrasta, ali se mogu javiti u bilo kom zivotnom dobu, kod nevakcinisanih i osjetljivih osoba”, upozorili su iz DZPG.

Oni su pojasnili da se virus malih boginja lako širi sa zaraznih na osjetljive osobe, i to najčešće putem vazduha, preko kapljica koje nastaju prilikom kašljanja i kijanja, ili direktnim kontaktom.

“Više od million djece u svijetu svake godine umire od malih boginja. Nova ozbiljna zdravstvena kriza može da ugrozi živote djece u većoj mjeri nego korona”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da se, s obzirom na statistiku o slabim obuhvatima MMR vakcinom u Crnoj Gori i pojavom prvih slučajeva pojave morbila u regionu, ukazuje potreba za hitnom i neodložnom mobilizacijom svih društvenih činilaca, kako bi se izbjegli teški scenariji kakve epidemija može donijeti.

“S tim u skladu, Dom zdravlja Glavnog grada će u okviru organizacione jedinice Izabrani doktor za djecu, u subotu i nedjelju, u prostorijama DZ “Stara Varoš” obavljati vanrednu vakcinaciju MMR vakcinom”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da se roditelji i staratelji čija djeca nijesu imunizovana mogu javiti od devet do 17 sati, bez prethodnog zakazivanja termina.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS