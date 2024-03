U Podgorici danas Osmomartovski marš

Podgorica, (MINA) – Osmomartovski marš, pod sloganom Vrijeme je za pravdu, koji organizuje Centar za ženska prava (CŽP), biće održan danas u Podgorici.

Iz te nevladine organizacije (NVO) saopštili su da će na maršu učestvovati aktivisti za prava žena i svi koji podržavaju pravdu i ravnopravnost.

“Naša misija je jasna – marširamo složno ka budućnosti u kojoj pravda nije samo obećana, već ostvarena, ka svijetu u kojem ravnopravnost nije san, već realnost u kojoj svi živimo“, kaže se u saopštenju.

Iz CŽP su rekli da će se učesnici okupiti na Trgu nezavisnosti, gdje će im se obratiti vodeće aktivistkinje za prava žena.

Kako su naveli, marš će biti nastavljen ulicom Slobode, bulevarom Petra Cetinjskog, do mosta Blaža Jovanovića, a zatim ulicom Stanka Dragojevića i Bokeškom do Trga nezavisnosti.

„Međunarodni dan žena odjekuje glasovima koji su se kroz istoriju suprotstavili nepravdama i vodili nas putem dostojanstva i ravnopravnosti. Međutim, ovaj dan je i podsjetnik na glasove koje je nepravda utišala i koje nastavlja da guši, uprkos promjenama za koje smo se izborile“, kaže se u saopštenju.

Iz CŽP su rekli da su se generacije žena borile i nastavljaju da se bore za zakone koji bi trebalo da kazne i suzbiju neravnopravnost i diskriminaciju i, prije svega, zaštite osnovno pravo na život.

Iz te NVO pozvali su institucije da djeluju u skladu sa svojom svrhom, da pokažu integritet, odgovornost i posvećenost svakom članu društva bez diskriminacije, marginalizacije ili minimiziranja.

„Marširamo složno ka budućnosti u kojoj je pravda dostupna svima, ka svijetu u kojem ne sanjamo, već živimo ravnopravnost“, naveli su iz CŽP.

