U Pljevljima uhapšena jedna osoba zbog nasilja u porodici

Podgroica, (MINA) – Pljevaljska policija uhapsila je D.M. (18) osumnjičenog za nasilje u porodici, saopšteno je iz Uprave policije.

Kako se navodi, službenici Regionalnog centra bezbjednosti Zapad – Odjeljenja bezbjednosti Pljevlja, protekle sedmice registrovali su i rasvijetlili više krivičnih djela.

„U tim aktivnostima uhapšen je D.M. (18), operativno interesantna osoba za kojom je policija tragala zbog sumnje da je izvršio dva krivična djela nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici“, kaže se u saopštenju.

Iz policije su kazali da je D.M, prilikom izvršenja tih krivičnih djela, prekršio mjere zaštite udaljenje iz stana i zabrane približavanja žrtvi nasilja koje mu je prethodno izrekao Sud za prekršaje u Pljevljima.

U saopštenju se navodi da je policija, po naredni Osnovnog suda Pljevlja, pretresla stan i druge prostorije koje koristi G.B. (58) u selu Komini u toj opštini.

Tom prilikom je, kako se dodaje, pronađena i oduzeta automatska puška „Zastava MP 20“.

„Protiv njega je podnijeta krivična prijava zbog sumnje da je izvršio krivično djelo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija“, rekli su iz policije.

Pljevaljska policija je, kako su kazali, rasvijetlila i dva krivična djela oduzimanje vozila.

Oni su naveli da su od dvije oštećene osube oduzeta vozila marke Pežo /Peugeot/ i Golf.

„Preduzimajući operativno-taktičke mjere i radnje u cilju rasvjetljavanja ovih krivičnih djela, policijski službenici su pronašli predmetna vozila, s tim da je za vozilo marke Peugeot utvrđeno da je prethodno učestvovalo u saobraćajnoj nezgodi“, rekli su iz policije.

Navodi se da je traženi Golf pronađen u reonu sela Brvenica.

„Policija je došla do sumnje da su izvršioci D.K. (18) i dva maloljetnika od 17 i 15 godina“, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da je protiv te tri osobe Osnovnom državnom tužilaštvu u Pljevljima podnijeta krivična prijava zbog sumnje da su izvršili dva krivična djela oduzimanje vozila.

