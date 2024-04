U petak isljučenja u više gradova

Zbog planiranih radova na mreži, u petak 05. aprila , bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: dio Stare Zlatice, Petrovići.

Danilovgrad

– u terminu od 08 do 15 sati: Ždrebaonik, Ministarstvo odbrane (Taraš), Vučica, Počijevka, Kruščica, Sige, Ljututuk, Jama Žarića, Klanica, Farma koka, Šabov Krug, Donje Selo, Gorica, Međice, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića, Slatina, Dolovi Kovački, Bogićevići, Veleta, Slap Zete, Viš, Kujava, Potkraj Bogmilovića, Zagorak, Tunjevo, Dobro Polje, Adžin Most, Bare Šumanovića, Šobajići, Mijokusovići, motel Sokolina, manastir Ostrog, Kupinovo, Boronjina, Mandići, željeznička stanica Ostrog, Donji Rsojevići, Frutak, bazna stanica Kurilo i Orja Luka, Ržišta i Do Pješivački (kratkotrajna isključenja).

– u terminu od 08 do 15 sati: Ž Vinići, Mosori, Brijestovo, Sretnja, Rova, dio Komunice, dio Suka, Poljica, Ivanj Uba, Topolovo, Borov Do, Jablan, Bzo i Studeno.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Bobotovo Groblje, Podljut, Bukovik.

– u terminu od 10 do 15 sati: Rubeža, ul. Vuka Karadžića, Oštrovac, Humci, naselje Buda Tomovića, Pjastera, Koni.

Plužine

– u terminu od 08 do 15 sati: Šćepan Polje.

– u terminu od 08 do 18 sati: Unač, Repetiror, Unač, Trsa, Podmilogora, Nedajno, Pišče , Boričje, Boričko Brdo, Seljkovac, Borkovići, Dubljevići, Vrošnica, Bezuje Mala Crna Gora.

Bar

– u terminu od 07:30 do 15 sati: potrošači na području Bijelog Brda (Utjeha).

Budva

– u terminu od 08:30 do 13 sati: dio naselja Stupovi.

Ulcinj

– u terminu od 08 do 13 sati: naselje Štodra.

– u terminu od 08 do 15 sati: dio naselja Kolomza, Pistula, Repetitor Možura, Gač, Brdela, Zoganje, Darza, Briska Gora, Sveti Đorđe, Ćurke, Sutjel.

Kotor

– u terminu od 08:30 do 13 sati: Ledenice, Krivošije, Dragalj.

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio Trešnjeva.

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Zagorje, djelovi Mašte i Goražda.

Bijelo Polje

– u terminu od 08 do 14 sati: Donji Mojstir, Rasovo – Rasadnik.

– u terminu od 09 do 15 sati: Ribarevine, Ostrelj, Ramčina, Zaton.

– u terminu od 09 do 16 sati: Ostrelj.

– u terminu od 09 do 17 sati: Čokrlije, Rasovo – Rastoka.

Kolašin

– u terminu od 08 do 15 sati: Drndari.

– u terminu od 08 do 16 sati: Bare Kraljske, Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje.

– u terminu od 09 do 15 sati: Velje Duboko.

Mojkovac

– u terminu od 09 do 12 sati: Krstac-Šundek.

– u terminu od 09 do 15 sati: Dobrilovina.

– u terminu od 10 do 15 sati: Crvena lokva – Stup, Slatina.

Gusinje

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Dosuđe, naselje Begluci, Dom Kulture.

Petnjica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Godočelje i dio sela Radmanci.

Plav

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Naselje, Sirana, Novšiće, Liješće, Velika, Vojna Kasarna, Pepići, Titeks, Mašnica, Gornja Rženica , Murino i dio sela Brezojevice.

Pljevlja

– u terminu od 09 do 17 sati: Čavanj, Selac, Premćani, Bandijer, Vaškovo, Pandurica, Kotlajići, Bare Visibabe, Krupice, Potpara, Rzav, Gusino Brdo, Male Krće.

Rožaje

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Sređani, Baćevac, Seošnica, Kalače, Gusnice, Đuranovića Luke, Farma, Motel Turjak, Ski Lift, Dedeići, Baza, Mujevići-Duga, Skarepača, Bogaje, Koljeno i Bralići, selo Kujevići.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

