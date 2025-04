U Nikšiću uhapšene četiri osobe koje su ubile medvjeda

Podgorica, (MINA) – Službenici policije u Nikšiću uhapsili su četiri osobe i protiv jedne podnijeli krivičnu prijave, zbog sumnje da su ubili medvjeda, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da su službenici Regionalnog centra granične policije „Centar“ u mjestu Brestice, u opštini Nikšić, zaustavili i kontrolisali tri vozila u kojima se nalazilo više osoba.

„Tom prilikom su kontrolisana lica M.P. (19), P.B. (34), Z.P. (41), M.B. (46), njegov maloljetni M.B, M.M. (32), M.M. (57) i R.P. (46), svi iz Nikšića“, kaže se u saopštenju.

Iz policije su rekli da je pregledom Golfa 2, u prtljažniku pronađena koža medvjeda, a prilikom pregleda vozila marke Audi, u prtljažniku je pronađeno sedam lovačkih pušaka.

„Na lice mjesta su bez odlaganja upućeni su policijski službenici Odjeljenja bezbjednosti Nikšić koji su od službenika granične policije preuzeli navedene osobe i vozila i iste doveli u službene prostorije Odjeljenja“, naveli su iz policije.

Kako su rekli, radi sprovođenja kriminalističke obrade i utvrđivanja svih okolnosti, službenici kriminalističke policije su pretragom terena, na 700 metara od makadamskog puta u nepristupačnom dijelu, pronašli obezglavljeno tijelo medvjeda.

Navodi se da su policijski službenici tokom kriminalističke obrade tih osoba došli do sumnje da su, po prethodnom dogovoru, došli u selo Kamensko kako bi odstrijelili medvjeda uz pomoć lovačkih pasa.

„To su nakon kraće potjere za medvjedom i učinili u mjestu Brestice, kojom prilikom su Z.P., R.P., M.P. i P.B. lovačkim puškama ispalili više hitaca u pravcu medvjeda i usmrtili ga“, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da je od R.P. privremeno oduzeto sedam lovačkih pušaka, od čega jedna u ilegalnom posjedu.

Kako se navodi, po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću Z.P, R.P, M.P. i P.B. su uhapšeni zbog sumnje da su počinili krivično djelo nezakonit lov i krivično djelo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i ekplozivnih materija.

„Protiv M.M. je podnijeta krivična prijava zbog sumnje da je počinio krivično djelo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija“, kaže se u saopštenju.

Iz policije su naglasili da je u momentu sprovođenja tih kriminalnih aktivnosti na snazi zabrana lova na divljači, kao i da je medvjed vrsta koja je zakonom zaštićena i njegovo hvatanje, uznemiravanje, uništavanje staništa i ubijanje je u potpunosti zabranjeno zakonom.

„Navedeno dodatno opravdava i napore koje službenici Uprave policije ulažu i složene radnje koje isti sprovode na sprečavanju izvršenja krivičnih djela sa elementima nasilja i suzbijanju vatrenog oružja i municije u ilegalnom posjedu građana“, kazali su iz policije.

Kako su rekli, to dodatno opravdava i iniciranje i pooštravanje odredbi Zakona o oružju, u dijelu restriktivnih provjera prilikom postupka nabavke, držanja i prenošenja oružja, a posebno razloga upotrebe vatrenog oružja.

„Jer se jedino kroz represivne mehanizme sa efektnim kaznama može dugoročno efikasno djelovati na suzbijanje nezakonitog ponašanja neodgovornih pojedinaca koji grubo krše zakon“, poručili su iz policije.

