U napadu ruskih dronova i raketa poginule dvije osobe

Kijev, (MINA) – Ruski dronovi i rakete napali su udaljena područja Ukrajine, pri čemu su poginule najmanje dvije osobe, saopštili su rano jutros ukrajinski zvaničnici.

Nacionalne hitne službe izvijestile su o dvije smrti u napadima dronovima istočno od sjeveroistočnog grada Harkova, u blizini Kupjanska, područja koje je već nekoliko mjeseci pod ruskim napadima, prenosi Rojters.

Regionalni guverner Harkova, Oleh Sinehubov, rekao je da je u tom gradu zabilježeno najmanje 17 eksplozija u 20-minutnom napadu dronom, u kojem su povrijeđene tri osobe.

Šef vojne uprave u jugoistočnom gradu Krivi Rog, Oleksander Vilkul, rekao je da su ruske snage upotrijebile rakete i dronove u produženom napadu, koji je prekinuo snabdijevanje strujom i vodom.

Regionalni guverner je naveo da je bilo povrijeđenih.

Gradonačelnik Kijeva, Vitalij Kličko, kazao je da su jedinice protivvazdušne odbrane bile aktivirane neko vrijeme u prijestonici, ali da nema izvještaja o žrtvama ili šteti.

Ruske snage pojačale su vazdušne napade na ukrajinske gradove, a prošle sedmice ispaljen je rekordan broj dronova.

Ukrajinska vojska takođe je napadala ruske ciljeve, često povezane s energetskim sistemom.

