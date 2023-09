U Mojkovcu i Kolašinu neophodna stručna podrška i bolji uslovi u vrtićima

Podgorica, (MINA) – Pedijatrijske službe u Mojkovcu i Kolašinu uglavnom zadovoljavaju potrebe djece, a roditelji ukazuju da je potrebna dodatna posvećenost obezbjeđivanju dostupnosti stručne pomoći poput logopeda, psihologa, defektologa kao i unapređenju uslova u predškolskim ustanovama, saopšteno je iz Udruženje Roditelji.

Navodi se da su roditelji u Mojkovcu u toku posjete Porodičnog karavana, koji je u tom gradu i u Kolašinu boravio u subotu, istakli posvećenost pedijatrijske sestre u Domu zdravlja, zahvaljujući kojoj je i procenat vakcinisane djece na zavidnom nivou, o čemu je govorila i epidemiološkinja Instituta za javno zdravlje, Milena Popović Samaradžić.

Prema njihovim riječima, bilo bi dobro da u opštini imaju i logopede i psihologe, da ne bi morali da putuju do drugih gradova i privatno plaćaju njihove usluge.

Ističe se da su roditelji kazali da osim toga, smatraju važnim i da se prošire kapaciteti JPU „Jevrosima Jevra Rabrenović” kako bi grupe bile manje, ali i da se obezbijedi dovoljno kadra u radu sa djecom, kako vaspitača tako i medicinskih radnika.

“Jedna od vaspitačica u toj ustanovi navela je i da bi trebalo i češće organizovati posjete interaktivnih službi koje posjećuju sela i udaljena mjesta u kojima živi manji broj djece. Ona je navela da su roditelji te djece sugerisali da se u obilaske ide češće od jednom sedmično jer su oni djeci veoma značajni”, kaže se u saopštenju Udruženje roditelji.

Ukazuje se da se interaktivne službe organizuju pri predškolskim ustanovama i namjenjene su djeci koja žive u udaljenim seoskim područjima, u kojima ne postoji vaspitnoobazovna ustanova.

Putem interaktivnih službi pružaju se usluge ranog ipredškolskog vaspitanja i obrazovanja porodicama sa djecom uzrasta do 6 godina.

Iz Udruženje roditelji kazali su da je potredsjednik Opštine Ivan Ašanin prisustvovao događaju, ali da se nije osvrnuo na to šta opština prepoznaje kao ključno u dijelu podrške porodicama.

Ašanin ni u razgovoru sa predstavnicima udruženja Roditelji nije mogao da kaže koji sve vidovi podrške za porodicu postoje, objašnjavajući da je on zadužen za investicije i nedovoljno poznaje tu oblast.

Navodi se da je u Kolašinu potpredsjednik Opštine Vasilije Ivanović kazao da je porodica, kao stub društva, izuzetno važna za lokalnu upravu i da će joj se dodatno posvetiti, kako podrškom roditeljima tako i organizacijom sadržaja za djecu.

U toj opštini od nedavno rade dva pedijatra, a roditelji kažu da imaju na raspolaganju i psihologa i logopeda.

“Istakli su da bi bilo dobro da se povećavaju prostorni kapaciteti JPU „Sestre Radović“ kako bi postojeće grupe bile manje jer znaju da broje preko 40 upisane djece. Voljeli bi da njihova djeca imaju na raspolaganju zabavno-edukativne sadržaje koji im trenutno nedostaju, jer se uglavnom organizuju povremena, kratkoročna dešavanja”, navodi se u saopštenju.

Doktorka Popović Samaradžić je u direktnom kontaktu sa roditeljima podijelila sa njima informacije koje su im bile nepoznanica u vezi sa vakcinacijom.

Specijalistkinja higijene dr Zorica Đorđević savjetovala ih je kako da rasporede obroke da bi se djeca kvalitetnije hranila, posebno u vrijeme dok idu u školu i izbjegavaju doručak.

Porodični karavan dio je projekta koji udruženje Roditelji realizuje u saradnji sa UNICEF-om, a uz finansijsku podršku Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori.

Cilj karavana je uključivanje i osnaživanje lokalnih zajednica da obezbijede uslove neophodne za optimalan rast i razvoj djece.

U toku karavana planirano je nekoliko različitih tematskih aktivnosti koje će doprinijeti boljem informisanju roditelja o važnim temama koje se odnose na rast i razvoj djece kao što su dojenje, ishrana, vakcinacija, fizička aktivnost, značaj kontakta, igre i ograničavanja upotrebe tehnoloških sredstava koja nijesu namjenjena djeci.

Porodični karavan na put kreće svake subote, a plan je da do 25. novembra obiđe po dva grada i da se tokom posjete organizuje mini porodični događaj.

U toku dvosatnog programa održavaju se animatorske tačke i kreativno – edukativne radionice za djecu, a karavanski tim roditelje upoznaje sa ključnim stavovima struke u vezi sa rastom i razvojem djece.

