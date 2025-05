U Kantonu Sarajevo osam novih slučajeva leptospiroze

Sarajevo, (MINA) – U Kantonu Sarajevo (KS) zabilježeno je osam novih slučajeva zaraze leptospirozom, saopštio je danas Zavod za javno zdravstvo KS.

Prema posljednjim podacima Zavoda, prijavljena su ukupno 43 slučaja oboljelih, dok nijedan slučaj nije imao smrtni ishod.

Trenutno se na Klinici za infektivne bolesti Kliničkog centra Univerziteta Sarajevo liječe tri pacijenta, a stanje ostalih oboljelih se prati u skladu s epidemiološkim protokolima, prenosi Radio Slobodna Evropa (RSE).

Navodi se da do sada nema potvrđenih slučajeva zaraze leptospirozom u sarajevskim opštinama Hadžići, Vogošća, Ilijaša i Trnovo.

U KS je ranije proglašena epidemija leptospiroze, bolesti koja se prenosi s glodara na ljude, najčešće putem zagađene vode.

Epidemiolozi su prethodno objavili da je proteklih godina izostajala redovna deratizacija u glavnom gradu Bosne i Hercegovine, dok kantonalno Tužilaštvo istražuje da li je bilo propusta i ugrožavanja zdravlja ljudi.

Prvi slučajevi zaraze potvrđeni su 15. maja, a epidemija je zvanično proglašena 23. maja, kada je iz kantonalnog Zavoda za javno zdravstvo objavljeno da je do zaraze došlo zbog povećanog broja glodara i da je početkom maja počela deratizacija.

Obavezna deratizacija javnih površina sprovodi se dva puta godišnje, u proljeće i na jesen.

Iz kantonalnog Zavoda su za RSE ranije kazali da ona nije rađena od 2022. do jeseni prošle godine.

