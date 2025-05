U izraelskim vazdušnim napadima u Gazi ubijeno najmanje 100 ljudi

Gaza, (MINA) – U izraelskim vazdušnim napadima tokom noći je širom Pojasa Gaze ubijeno najmanje 100 Palestinaca, saopštile su danas lokalne zdravstvene vlasti, dok su posrednici organizovali novu rundu pregovora o prekidu vatre između Izraela i Hamasa.

Radio Slobodna Evropa prenosi da nije bilo neposrednih komentara izraelske vojske, koja je proširila napade na enklavu, ubivši stotine ljudi od četvrtka, u pripremi za novu kopnenu ofanzivu radi postizanja “operativne kontrole” u djelovima Gaze.

“Imamo najmanje 100 mrtvih od sinoć. Kompletne porodice su izbrisane iz civilnog registra izraelskim bombardovanjem”, rekao je za Rojters portparol ministarstva zdravlja Gaze Halil Al-Dekran.

Izrael je blokirao ulazak medicinskih i prehrambenih zaliha, kao i goriva u Gazu od početka marta, kako bi pokušao da izvrši pritisak na Hamas da oslobodi izraelske taoce i odobrio planove koji bi mogli uključivati zauzimanje cijelog Pojasa Gaze i kontrolu pomoći.

Hamas navodi da će osloboditi taoce samo u zamjenu za izraelski prekid vatre.

Egipatski i katarski posrednici, uz podršku Sjedinjenih Američkih Država (SAD), započeli su novu rundu indirektnih pregovora o prekidu vatre između dvije strane u subotu, ali izvori bliski pregovorima rekli su da nije postignut nikakav napredak.

“Hamas je fleksibilan u vezi sa brojem talaca koje može osloboditi, ali problem je uvijek bio u izraelskoj posvećenosti okončanju rata”, naveo je palestinski zvaničnik blizak pregovorima, koji se odvijaju u glavnom gradu Katara, Dohi.

Britanski Sky News Arabica i BBC su izvijestili da je palestinska militantna grupa predložila oslobađanje oko polovine izraelskih talaca u zamjenu za dvomjesečni prekid vatre i oslobađanje palestinskih zatvorenika koje drži Izrael.

“Izraelski stav je nepromijenjen, žele da njihovi zatvorenici budu oslobođeni, bez obaveze da okončaju rat”, kazao je zvaničnik Hamasa.

U jednom od izraelskih noćnih napada pogođen je kamp sa šatorima u kojem su bile smještene raseljene porodice u Kan Junisu na jugu Pojasa Gaze.

U tom napadu ubijene su žene i djeca i ranjene desetine ljudi.

Hamas je opisao napad kao “novi brutalni zločin” i okrivio američku administraciju za eskalaciju.

Među desetinama ubijenih ranije u nedjelju bila su tri novinara i njihove porodice. Medicinski zvaničnici su rekli da je još jedna porodica na sjeveru Gaze izgubila najmanje 20 članova.

Zakaria Al-Sinvar, brat bivšeg šefa Hamasa Jehja Al-Sinvara kojeg je Izrael ubio prošlog oktobra, i troje njegove djece ubijeni su u izraelskom vazdušnom napadu na njihov šator u centralnom Pojasu Gaze, rekli su medicinski radnici.

Zdravstveni sistem Gaze jedva funkcioniše zbog ponovljenih izraelskih bombardovanja i racija na bolnice.

Blokada pomoći dodatno je otežala njihove probleme, dok je povećala rasprostranjenu glad, za koju Izrael krivi Hamas.

Izraelska vojska je u subotu saopštila da sprovodi opsežne napade u područjima Gaze kao dio svog plana za postizanje ratnih ciljeva.

Izrael je nastavio ofanzivu u Pojasu Gaze 18. marta i prekinuo dvomjesečno primirje sa palestinskim militantnim pokretom Hamas, kojeg su SAD i Evropska unija označili kao terorističku organizaciju.

Od tada je više od 1,5 hiljada Palestinca ubijeno, čime je broj poginulih na toj teritoriji povećan na 52.535 od početka izraelske ofanzive pokrenute kao odmazdu za napad Hamasa iz Gaze 7. oktobra 2023. godine.

U tom napadu tog dana stradalo je 1.218 ljudi na izraelskoj strani, uglavnom civila, prema podacima AFP-a zasnovanim na zvaničnim podacima.

Izrael tvrdi da je 58 talaca još u zatočeništvu, a za oko 23 se kaže da su živa.

Mnogi od 250 talaca koje su oteli militanti predvođeni Hamasom u napadu 2023. godine oslobođeni su u skladu sa sporazumima o prekidu vatre.

