U Hrvatskoj uhapšena crnogorska državljanka

Podgorica, (MINA) – U Hrvatskoj je danas na graničnom prelazu Ćilipi uhapšena M.G. (43), crnogorska državljanka koja se potražuje na međunarodnom nivou.

Iz Uprave policije saopšteno je da M.G potražuje Interpol Podgorica radi izdržavanja kazne zatvora od dvije godine, zbog izvršenog krivičnog djela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

Navodi se da su pravosudni organi Hrvatske M.G odredili ekstradicioni pritvor.

