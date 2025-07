U holu Vlade postavljena izložba Memorijalnog centra Srebrenica

Podgorica, (MINA) – Dokumentarna izložba Memorijalnog centra Srebrenica „Kad vrijeme utihne“, povodom obilježavanja 30. godišnjice genocida u Srebrenici, biće postavljena danas i sjutra u holu Vlade Crne Gore.

Kako je saopšteno iz Vlade, izložba „Kad vrijeme utihne“ predstavlja ne samo zbirku uništenih mehanizama, već tihu arhivu jednog zločina.

„Satovi predstavljeni na slikama su lični tragovi ljudi koji su ubijeni u genocidu u Srebrenici. Mnogi su i dalje pokazivali tačno vrijeme, trenutak kada je život nasilno prekinut. Ovi satovi danas svjedoče umjesto onih koji više ne mogu“, kaže se u saopštenju.

Izložba će biti otvorena za javnost sjutra od sedam do 11 sati.

Ministar vanjskih poslova Ervin Ibrahomović kazao je da je danas Crna Gora stala uz razvijene demokratske države koje njeguju visoke civilizacijske vrijednosti.

On je naveo da su prošle godine Ujedinjene nacije usvojile Rezoluciju kojom se sve države članice pozivaju da njeguju kulturu sjećanja i obilježavaju 11. jul kao Dan sjećanja na genocid u Srebrenici.

Ibrahimović je dodao da je Crna Gora tu rezoluciju podržala i obavezala se na njeno sprovođenje, kao i na poštovanje presuda Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, koji je utvrdio da se u Srebrenici desio genocid.

On je rekao da je državna opredijeljenost potvrđena i rezolucijom Skupštine iz 2021. godine.

„A današnja sjednica Vlade, izložba ovdje holu zgrade Vlade i brojni događaji koji slijede – uključujući i zvaničnu delegaciju u Potočarima koju ću predvoditi – izraz je naše jasne državne opredijeljenosti da njegovanjem kulture sjećanja učimo iz prošlosti i gradimo bolju budućnost za generacije koje dolaze“, rekao je Ibrahimović.

On je naveo da je genocid u Srebrenici bio najteži zločin na evropskom tlu nakon Drugog svjetskog rata.

„U samo nekoliko dana, ubijeno je najmanje 8372 ljudi – zato što su bili Bošnjaci. Bio je to trijumf bezumlja nad razumom koji se više nikada ne smije ponoviti“, poručio je Ibrahimović.

On je dodao da je „naša civilizacijska obaveza da se sjećamo, da učimo i da činimo sve kako se takvo zlo više nikada ne bi ponovilo“.

„Suočavanje s prošlošću je preduslov pomirenja. Pozivam sve da budemo ljudi, da se sjećamo i pamtimo, da opominjemo i gradimo zajedničko sjutra, bez mržnje, bez patnje, bez zločina i bez genocida“, zaključio je Ibrahimović.

