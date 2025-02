U Danilovgradu zaplijenjeno oružje i municija

Podgorica, (MINA) – Službenici policije su, u pretresu porodične kuće P.P. (30) u Danilovgradu, oduzeli 23 komada oružja i municiju, saopšteno je iz Uprave policije.

Iz policije su podsjetili da su u subotu, na Aerodromu Podgorica, kod P.P. pronađeni djelovi od oružja i da je on uhapšen zbog sumnje da je počinio krivično djelo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija.

„Službenici Odjeljenja bezbjednosti Danilovgrad i Grupe za suzbijanje krijumčarenja oružja i eksplozivnih materija su preduzeli dodatne aktivnosti prema P.P. sa primarnim fokusom otkrivanja i sprečavanja krivičnih djela i prekršaja i dosljedne primjene Zakona o oružju“, kaže se u saopštenju.

Iz policije su rekli da su u nedjelju njihovi službenici, shodno naredbi suda, u naselju Orašje u Danilovgradu pretresli porodičnu kuću P.P.

„Pronašli su i privremeno oduzeli 23 komada oružja, od čega devet pušaka, 11 pištolja i tri revolvera, 2.417 komada municije različite vrste i kalibra, 35 komada municije za startni pistolj, okvire od oružja i optičke nišane“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je po nalogu postupajućeg tužioca oružje privremeno oduzeto radi pokretanja odgovarajućih postupaka shodno Zakonu o oružju, kao i utvrđivanja eventualnih zloupotreba iz te oblasti, dok će se o kvalifikaciji djela tužilac naknadno izjasniti.

