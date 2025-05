U Danilovgradu jedna osoba uhapšena zbog nedozvoljene trgovine

Podgorica, (MINA) – Danilovgradska policija uhapsila je Š.M. zbog sumnje da je izvršio krivično djelo nedozvoljena trgovina.

Iz Uprave policije saopšteno je da su službenici Odjeljenja bezbjednosti Danilovgrad, kontrolisali vozilo danilovgradskih registarskih oznaka kojim je upravljao Š.M.

„Prilikom pregleda vozila policijski službenici su pronašli i oduzeli 17 pakovanja sasušenog duvana, deset pakovanja rizli, dvije elektronske vage, 98 pakovanja praznih filtera za cigarete, kao i rokovnik sa evidencijom osoba i brojčanim oznakama“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su, osim toga, policijski službenici pretresli stan i druge prostorije koje koristi Š.M. u mjestu Kosić, gdje je pronađeno i oduzeto 31 pakovanje sasušenog duvana i 180 pakovanja praznih filtera za cigarete.

„Sa događajem je upoznat tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici koji je kvalifikovao krivično djelo i po čijem je nalogu Š.M. uhapšen zbog sumnje da je izvršio krivično djelo nedozvoljena trgovina“, kazali su iz policije.

