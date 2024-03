U četvrtak isljučenja u više gradova

U Crnoj Gori će u četvrtak, zbog planiranih radova na mreži, b ez napajanja električnom energijom ostati:

Podgorica

-u terminu od 7:00 do 18:00 sati: Radevići, dio Rogama, Cerovica, Stijena Piperska, Gola Strana, Lopate, Drezga, Donji Markovići, Liša, Vukovići, Straganica, Đurkovići, Zavala, Radeća

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio Momišića- ul. Fruškogorska, Belvederska, Nikca od Rovina, Baja Pivljanina , 18. Februara, Ulica Rusa Radulovića, Kragujevačka, dio ul. Kosmajske i Vinogradske, Ljevorečke Tuzi

-u terminu od 8:30 do 12:30 sati: Ulica Generala Save Orovića-prema Kučkom Putu

Podgorica/Tuzi

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gureč, Kuće Rakića, naselje oko groblja, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Stanaj Adžaj, Dinoša, Planinica, Ljuljanovići, Trgaja, dio oko Cijevne, Pikalje, Prifte i Selište

Podgorica / Danilovgrad

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Benzinska pumpa Dak Petrol (Nikšićka magistrala) i dio potrošača oko nje

Danilovgrad

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio Komunice, Šobajići

Plužine

-u terminu od 8:00 do 13:00 sati: Podprisoje, Gornja Brezna, Lug

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Gornja Brezna

Nikšić

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Kuside, Vitalac, Bukovik, Povija

-u terminu od 9:00 do 12:00 sati: Ul. Hercegovački put, Manitovac, dio Rastoka

Tivat

-u terminu od 7:00 do 8:00 sati: Radovići 1,2,4

-u terminu od 8:00 do 13:00 sati: Zgrada Opštine i područje oko nje

-u terminu od 10:00 do 14:00 sati: Dom kulture, Dom zdravlja

Kotor

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Morinj- Kobila

-u terminu od 9:00 do 12:00 sati: Prcanj- Tre Sorele, Tabacina, Morinj –centar

Herceg Novi

-u terminu od 8:30 do 13:00 sati: Škver



Bar

-u terminu od 7:30 do 14:30 sati: dio potrošača u Polju (Miljanov Most), potrošači na području Zaljeva, Svetog Ivana, Dobre Vode, Gornja Poda i tunel “Ćafe”

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Arbneš, Veliki Ostris, Kovačevići, CKLA, Ostros, Bar Bilje, Kacići-Martići, Runje, Bobovište, Bljace, Matguž, Koštanjica, Tejani, Gornje Briske, Livari, Besa, Murići, Pinčići

Ulcinj

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio naselja Kolomza, Pistula, Repetitor Možura, Gač, Brdela, Zoganje, Darza, Briska Gora, Sveti Đorđe, Ćurke, Sutjel, dio naselja Đerane(ulica 28. Decembra, iza Doma Zdravlja)

Petnjica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Petnjica,Godočelje,Lagatori,Đuđ,Murovac,Javorovo,Radmanci,Lješnica,Tucanje,Orahovo,Vrševo,Bor,Savin Bor,Ponor,Dobrodole,Vrsaljke, Dašča Rijeka i Kruščica, dio sela Radmanci, , dio sela Trpezi

Berane

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Zaostro,Crljevine,Skakavac,Lukavica,Štitari,Bubanje,Rujišta,Izbjeglička naselje Rudeš i dio naseljaTaluma, selo Zagorje

Andrijevica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: selo Zoriće

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: selo Gornje Luge

Gusinje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: selo Dosuđe

Plav

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: selo Gropa

Rožaje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: sela Kalače

Mojkovac

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Dobrilovina, Mrdo, Ćetkovići, Kovijanići, Podbišće, Mini-Klanica, Pejovići, Feratovo polje, Gacka, Štitarica, Baza, Kraljevo kolo, Biogradsko jezero

-u terminu d 9:00 do 14:00 sati: Donja Štitarica

Kolašin

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje , Vrujca, Ravni, Đuđevina, Drijen, Petrova ravan, Uljari, Smira, Podi, Raičevine, Prekobrđe, Bare, Ulica, Bare Kraljske

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Lokve

Bijelo Polje

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Božovića polje, Gornji Mojstir

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Ostrelj, Medanovići, Mahala, Krstače, Pavino Polje, Bijeli Potok, Grubješići, Kičava, Biokovac, Grab, Kovren, Vergaševići, Gorice, Slatka, Bliškovo, Stožer, Lješnica, Čokrlije

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

