U Budvi uhapšen ruski državljanin zbog nasilničkog ponašanja

Podgorica, (MINA) – Budvanska policija uhapsila je ruskog državljanina A.S. (39) osumnjičenog za krivično djelo nasilničko ponašanje, a koji je i potraživan na međunarodnom nivou zbog pokušaja trgovine drogom.

Iz Uprave policije saopšteno je da je A.S. uhapšen sinoć oko jedan sat i 15 minuta poslije ponoći.

„Izvršenom dodatnom provjerom posredstvom NCB Interpol-a Podgorica utvrđeno je da se A.S. potražuje od NCB Interpol-a Moskva radi obezbeđenja njegovog prisustva u krivičnom postupku koji se vodi protiv njega zbog sumnje da je izvršio krivično djelo pokušaj trgovine drogom Krivičnog zakonika Rusije“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je za to krivično djelo u Rusiji propisana zatvorska kazna do 20 godina.

„Navedena osoba će, nakon sprovedenih policijsko-tužilačkih radnji u vezi krivičnog djela koje je počinio na teritoriji opštine Budva, biti sprovedena sudiji za istragu Višeg suda u Podgorici u cilju određivanja ekstradicionog pritvora“, kaže se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS