U Baru uhapšen ruski državljanin po međunarodnoj potjernici

Podgorica, (MINA) – Crnogorska policija uhapsila je u Baru ruskog državljanina B.A. (47), po međunarodnoj potjernici, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da su B.A. locirali i uhapsili službenici Stanice granične policije Bar, u koordinaciji sa službenicima NCB Interpol-a Podgorica.

„Nakon izvršenih provjera ustanovljeno je da se ova osoba potražuje na osnovu međunarodne potjernice koja je raspisana od nadležnih organa Rusije radi obezbjeđenja njegovog prisustva u krivičnom postupku zbog sumnje da je izvršio tri krivična djela prevara izvršena u velikom obimu“, kaže se u saopštenju.

Iz policije su istakli da je B.A. u zakonskom roku biti sproveden na dalju nadležnost istražnom sudiji Višeg suda u Podgorici koji mu je odredio ekstradicioni pritvor.

„Slijedi dalja komunikacija između organa za sprovođenje zakona Ruske Federacije i Crne Gore“, naveli su iz policije.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS