U ambulantama ZHMP prošle sedmice obavljeno skoro 3,6 hiljada pregleda

Podgorica, (MINA) – Medicinski timovi 23 jedinice Zavoda za hitnu medicinsku pomoć (ZHMP) prošle sedmice su u ambulantama pregledali 3.589 pacijenata, saopšteno je iz te zdravstvene ustanove.

Kako su kazali iz ZHMP, dnevni prosjek pregleda u ambulantama u Crnoj Gori je 550.

“Medicinski timovi jedinice u Podgorici dnevno u prosjeku obave 160 pregleda u ambulanti, Bijelom Polju 50, Nikšiću 40, Baru 30”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su u istom periodu medicinski timovi ZHMP obavili 860 kućnih posjeta i 224 transporta.

“Pomoć je ukazana i osobama iz saobraćajnih nezgoda, kojih je u posljednjih sedam dana bilo 54”, rekli su iz ZHMP.

