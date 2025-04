Turski državljanin bježao policiji, kažnjen sa 1,5 hiljada EUR

Podgorica, (MINA) – Turski državljanin B.O. (37) kažnjen je sa 1,5 hiljada EUR zato što je, nakon zaustavljana, pokušao da pobjegne policiji u Ulcinju, saopšteno je iz budvanskog suda za prekršaje.

Predsjednik tog suda Marko Đukanović kazao je da je B.O. sankciju izrekla dežurna sutkinja Anka Kekić.

U saopštenju se navodi da je sankcija izrečena nakon što je u postupku dokazano da je B.O. u ponedjeljak oko 22 sata, u neposrednoj blizini Odjeljenja bezbjednosti Ulcinj ometao policijskog službenika B.E, na način što se na njegovo usmeno naređenje “stop policija” oglušio i dao u bjekstvo.

Kako se dodaje, brzom reakcijom policijskih službenika B.O. je sustignut i sproveden u stanicu policije Ulcinj.

„Kazna mu je kao stranom državljaninu naplaćena odmah po izricanju odluke“, kaže se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS