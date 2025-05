Trkom Biogradska gora vertikal počelo obilježavanje Dana i Mjeseca Evrope

Podgorica, (MINA) – Trkom „Biogradska gora vertikal“, na čijem startu se okupilo više od 40 učesnika iz različitih krajeva države i regiona, započeta je ovogodišnja proslava Mjeseca Evrope i obilježavanje Dana Evrope u Crnoj Gori, u duhu zajedništva svih crnogorskih opština.

Trku kroz netaknutu prašumu Nacionalnog parka Biogradska gora organizovale su Turističke organizacije Kolašina i Mojkovca, uz podršku Delegacije Evropske unije kroz projekat „Opštine za EU”.

Ambasador Slovačke Republike u Crnoj Gori, Boris Gandel je, otvarajući proslavu Dana Evrope i samu trku, ukazao na napredak koji je Crna Gora ostvarila na svom evropskom putu, ali i podsjetio na jasno postavljene ciljeve izvršne vlasti.

„Iskreno želim da Crna Gora što prije stigne do cilja – punopravnog članstva u Evropskoj uniji (EU)“, rekao je Gandel.

On je dodao da se nadam da će se to desiti do 2028. godine, kako je i najavila trenutna Vlada.

„Danas vi simbolično trčite ka svom cilju, kao što i Crna Gora ide ka Briselu. Dan Evrope nas podsjeća na vrijednosti koje dijelimo – mir, jedinstvo, slobodu i međusobnu podršku”, poručio je Gandel.

Dan Evrope, koji se obilježava svakog 9. maja, slavi mir, jedinstvo i saradnju među evropskim narodima.

Kako je saopšteno iz Evropske kuće, taj datum predstavlja priliku da se istaknu ključne vrijednosti Evropske unije – demokratija, vladavina prava, poštovanje ljudskih prava i solidarnost – te da se dodatno naglasi važnost procesa evropske integracije za budućnost Crne Gore.

Vršiteljka dužnosti rukovoditeljke Službe za EU integracije Opštine Kolašin, Milosava Bulatović, osvrnula se na značaj podrške koju EU pruža crnogorskim opštinama.

„Zahvaljujemo Delegaciji Evropske unije na podršci. Ova trka nije samo trka, nije samo put ka usponu – ona simbolizuje napor koji ulažu Opština Kolašin, naše turističke organizacije i NVO sektor da svi zajedno, na našem putu ka Evropi, usvajamo evropske vrijednosti i gradimo budućnost”, istakla je Bulatović.

U saopštenju se navodi da su učesnici pokazali izuzetnu izdržljivost i sportski duh, a najbolji su bili Dušan Krstić, prvo mjesto, Brano Baltić, drugo mjesto, i Saša Radenović, treće mjesto.

U ženskoj konkurenciji najbrža je bila Žudana Đokić, druga je bila Daria Bušikova, dok je treće mjesto osvojila Nataša Đurović.

„Njihov trud i posvećenost dodatno potvrđuju da ne postoje prepreke koje se ne mogu prevazići kada se ide ka cilju“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da ovog maja Crna Gora proslavlja Mjesec Evrope u svim opštinama, kroz niz kulturnih, sportskih, ekoloških i edukativnih događaja koji povezuju građane sa evropskim vrijednostima.

„Trka „Biogradska gora vertikal” simbolično je označila početak ove proslave, ističući zajedništvo, predanost i istrajnost kao temelje uspješnog evropskog puta Crne Gore“, dodaje se u saopštenju.

