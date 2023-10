Tri osobe uhapšene po nalogu SDT-a

Podgorica, (MINA) – Specijalno policijsko odjeljenje, po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva, uhapsilo je R.P.,V.L. i B.O.

Iz SDT-a su kazali da su uhapšeni zbog osnova sumnje da su učinili krivična djela stvaranje kriminalne organizacije i neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

Navodi se da će osumnjičeni u zakonskom roku biti sprovedeni državnom tužiocu radi saslušanja.

