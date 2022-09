Traže razumijevanje zbog kašnjenja isplata naknada

Podgorica, (MINA) – Ministar javne uprave Maraš Dukaj apelovao je na razumijevanje zbog kašnjenja naknada korisnicima Programa stručnog osposobljavanja i poručio da resor na čijem je čelu preduzima sve aktivnosti u skladu sa planom oporavka servisa i informacionih sistema.

Studentski parlament Univerziteta Crne Gore zatražio je ranije danas od premijera Dritana Abazovića i Dukaja preciznu informaciju o datumu kada korisnici Programa stručnog osposobljavanja mogu očekivati isplatu naknade od 450 EUR.

Dukaj je podsjetio da je razlog za neizvršavanje isplate naknade sajber napad koji je izvršen na Vladinu infrastrukturu, odnosno servis koji se koristi za te procese.

Kako je kazao, Ministarstvo javne uprave (MJU) preduzima sve aktivnosti u skladu sa Planom oporavka servisa i informacionih sistema koji se sprovodi shodno tehničkim i drugim mogućnostima.

“Dozvolite da rješavanje ovog važnog pitanja prema korisnicima, među kojima su i studenti, ne posmatramo kroz dane i vremenska oročavanja, već apelujemo za razumijevanje kako bi stručnjaci MJU isto riješili, prije svega sa uspjehom i trajno, na zadovoljstvo korisnika programa, kao sto uostalom rješavamo sukcesivno za vitalne sisteme koji su oporavljeni i već danas u funkciji”, naveo je Dukaj.

Dukaj je kazao da ostaju na raspolaganju za svaku dalju komunikaciju i saradnju sa svim ciljnim grupama koje iskazuju očekivanje od Ministarstva i Vlade.

