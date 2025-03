Tramp zaprijetio Putinu carinama na naftu ako ne bude dogovora o prekidu rata

Vašington, (MINA) – Američki predsjednik Donald Tramp kazao je da će nametnuti nove carine na rusku naftu, od 25 do 50 odsto, ukoliko uvidi da Moskva blokira njegove napore da okonča rat u Ukrajini.

On je rekao je da je bio “vrlo ljut” i “bijesan” kada je ruski predsjednik Vladimir Putin kritikovao kredibilitet liderstva ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog.

„Ako Rusija i ja ne budemo mogli da napravimo dogovor o zaustavljanju krvoprolića u Ukrajini i ako budem mislio da je to ruska greška – što možda i nije, ali ako mislim da je kriva Rusija, uvešću sekundarne carine na svu naftu koja izlazi iz Rusije”, rekao je Tramp u intervjuu za američku televizijsku mrežu NBC.

On je naveo da bi to značilo da ako neko kupuje naftu iz Rusije, ne može poslovati u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD).

Tramp je najavio da će uskoro razgovarati sa Putinom.

Usred diplomatskih napora da bude postignut sporazum o prekidu vatre, Kijev je danas optužio Moskvu za “ratni zločin”, nakon što su ruski dronovi napali vojnu bolnicu.

