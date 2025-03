Tramp: Putinova izjava o primirju obećavajuća, ali nepotpuna

Vašington, (MINA) — Izjava ruskog predsjednika Vladimira Putina o mogućem prekidu vatre u Ukrajini je obećavajuća, ali nepotpuna, kazao je američki predsjednik Donald Tramp.

On je to rekao tokom susreta sa generalnim sekretarom NATO-a Markom Ruteom u Ovalnoj kancelariji Bijele kuće.

„Volio bih da se sretnem, ili da razgovaram sa njim. Ali, dogovor o prekidu vatre moramo brzo da završimo”, poručio je Tramp povodom Putinovog stava da je Rusija saglasna sa mirovnim predlogom Sjedinjenih Američkih Država (SAD), ali je potrebno razjasniti detalje, prenosi Glas Amerike.

Američki predsjednik, čiji je specijalni izaslanik Stiv Vitkof stigao u Moskvu na razgovore o ratu Rusije i Ukrajine, istakao je da bi za svijet bilo veoma razočaravajuće ukoliko bi ruska strana odbacila mirovni plan.

„Mnogo detalja konačnog sporazuma je razmotreno. Sada ćemo vidjeti da li je Rusija spremna. Ako nije, biće to veoma razočaravajući trenutak za svet“, rekao je Tramp.

On je, takođe, nagovijestio mogućnost pregovora za ostvarivanje dugoročnijeg mira nakon primirja dvije strane, uključujući i o dijelu okupirane teritorije koju bi Ukrajina potencijalno prepustila Rusiji.

„Nijesmo napamet radili. Sa Ukrajinom smo razmatrali djelove teritorije koji bi bili sačuvani i izgubljeni”, kazao je Tramp, pominjući i da se radi o elektrani koju nije imenovao.

Ukrajina se tokom pregovora u Saudijskoj Arabiji, održanim u utorak, saglasila sa jednomjesečnim prekidom vatre.

Dogovoru je prethodio neuspješan susret ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog i Trampa u Bijeloj kući, koji je prerastao u raspravu i nije zaključen potpisivanjem sporazuma dvije strane o rijetkim metalima i mineralima.

