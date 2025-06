Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori je tokom vikenda uhapšeno 66 vozača zbog vožnje pod dejstvom alkohola ili droge, kao i zbog počinjenih drugih težih prekršaja iz oblasti Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima, saopšteno je iz Uprave policije.

Iz policije su rekli da su, od petka do nedjelje, na crnogorskim putevima evidentirane 62 saobraćajne nezgode, u kojima je jedna osoba smrtno stradala, dok je 12 ljudi teže povrijeđeno, a 22 lakše.

U saopštenju se navodi da su službenici saobraćajne policije izdali 1.559 prekršajnih naloga učesnicima u saobraćaju, podnijeli 155 prekršajnih prijava i privremeno oduzeli 17 pari registarskih oznaka.

Ističe se da je tokom vikenda, na teritoriji cijele države, uahpšeno 66 vozača.

„Od ukupnog broja uhapšenih, 31 vozač je uhapšen zbog vožnje pod dejstvom alkohola u organizmu, 13 zbog vožnje pod dejstvom opojnih droga i 22 zbog počinjenih drugih težih prekršaja iz oblasti Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je najviše vozača uhapšeno u Podgorici – 24, zatim u Danilovgradu pet, u Kolašinu i Pljevljima po četiri.

Iz policije su podsjetili da je od 8. juna do 15. septembra na snazi nova Naredba o privremenoj zabrani saobraćaja teretnih motornih vozila, autobusa i kampera na pojedinim dionicama puteva u Crnoj Gori i apelovali na vozače da poštuju ograničenja.

Oni su apelovali na građane i turiste da poštuju saobraćajne propise i vode računa o stanju na putevima i tehničkoj ispravnosti vozila, da izbjegavaju putovanja u kasnim večernjim satima, prave češće pauze tokom putovanja i ne dozvole da umor i pospanost ugroze njihovu i bezbjednost drugih učesnika u saobraćaju.

