Tokom vikenda 36 nezgoda, tri osobe stradale

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori se tokom proteklog vikenda dogodilo 36 saobraćajnih nezgoda u kojima su tri osobe poginule, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da je sedam osoba povrijeđeno teže, a 12 lakše.

Iz policije su kazali da su tri osobe stradale u saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila blizu mjesta Utjeha, na putu Bar – Ulcinj.

U saopštenju se navodi da je u Kliničkom centru Crne Gore, od posljedica saobraćajne nezgode koja se dogodila u Pljevljima 26. januara, za vikend preminula jedna osoba.

Kako je saopšteno, policija je za vikend uhapsila 54 vozača zbog vožnje pod dejstvom alkohola i narkotika.

U Podgorici je uhapšeno 16 vozača, a u Danilovgradu, Kotoru, Budvi i na Cetinju po četiri.

U istom periodu, pripadnici saobraćajne policije su podnijeli 214 prekršajnih prijava i izdali 1.239 prekršajnih naloga.

Navodi se da je oduzeto 18 pari registarskih oznaka, a isto toliko vozila je isključeno iz saobraćaja.

