Tivćaninu 40 dana zatvora zbog bježanja policiji pod dejstvom alkohola

Podgorica, (MINA) – Tivćanin L.R. (31) osuđen je u na 40 dana zatvora nakon što je bježao policiji sa 3,10 promila alkohola u krvi, saopšteno je iz budvanskog Suda za prekršaje.

Kako se navodi, dežurna sutkinja odjeljenja u Kotoru Jelena Stanišić odluku je donijela nakon što je u hitnom postupku dokazano da se L.R. u utorak oko 14.55 sati nije zaustavio na znak “Stop”.

“Da bi, nakon što je u policijskoj potjeri zaustavljen na teritoriji opštine Tivat, bilo utvrđeno da je upravljao pod dejstvom alkohola u organizmu u koncentraciji od 3,10 promila”, navodi se u saopštenju.

Osim kazne zatvora, kako je saopšteno, izrečena mu je zaštitne mjera zabrana upravljanja mozornim vozilima u trajanju od osam mjeseci, kao i maksimalan broj kaznenih bodova.

