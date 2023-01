Timonije: Francuska otvorena za svaki vid saradnje

Podgorica, (MINA) – Francuska je otvorena za svaki vid saradnje, a posebno na polju policijske obuke i u cilju unapređenja kapaciteta crnogorske policije, poručio je ambasador te države u Crnoj Gori Kristijan Timonije.

On je, kako je saopšteno iz Policijske akademije u Danilovgradu, posjetio tu ustanovu i sastao se sa direktorom Vladimirom Stanišićem.

“Timonije je istakao da je Francuska otvorena za svaki vid saradnje, a posebno za saradnju na polju policijske obuke, kao i unapređenja kapaciteta crnogorske policije uopšte”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su se Timonije i Stanišić saglasili da su borba protiv organizovanog kriminala i korupcije, trgovine ljudima, kao i prekogranična saradnja i javni red i mir, samo neke od tema koje su od zajedničkog interesa Crne Gore i Francuske, ali i država u regionu i cijele Evropske unije (EU).

Kako je saopšteno, Timonije je bio zainteresovan za saradnju Policijske akademije i drugih policijskih obrazovnih institucija, kao i za predmete, dužinu trajanja i koncepciju obrazovnog programa policajaca.

On je naveo da su Misija OEBS-a i Delegacija EU bitni partneri u daljem radu i razvoju Policijske akademije i partneri u oblasti unapređenja rada crnogorske policije i drugih bezbjednosnih službi u Crnoj Gori.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS