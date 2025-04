Sudski epilog mandata Vesne Bratić koštaće skoro pola miliona EUR

Podgorica, (MINA) – Iz Budžeta Crne Gore će zaključno sa aprilom, na osnovu sudskih epiloga za vrijeme mandata bivše ministarke prosvjete, nauke, kulture i sporta Vesna Bratić biti isplaćeno skoro pola miliona EUR, saopšteno je iz Centra za građansko obrazovanje (CGO).

Iz te nevladine organizacije kazali su da je od oko 140 smijenjenih direktora vaspitno-obrazovnih ustanova koji su pokrenuli sporove, 139 dobilo pravosnažne presude u upravnim postupcima, a 38 i u postupcima za naknadu materijalne štete.

Ističe se da je na osnovu toga isplaćeno više od 392,31 hiljade EUR.

Navodi se da je u 2023. isplaćeno 119,325 hilljada EUR, prošle godine 222,043 hiljade EUR i ove 50,943 hiljade EUR.

Iz CGO su naveli i da je za nezakonito razriješene članove Etičkog komiteta isplaćeno 106,793 hiljade EUR.

CGO je, kako su kazali, 2021. , uoči i kad su izmjene Opšte zakona o vaspitanju i obrazovanju donešene, upozoravao da se smjenama ne može pristupati „uravnilovkom“ i da će političko-ideološki revanšizam imati ozbiljne finansijske i sistemske posljedice.

Dodaje se da je u decembru 2022, CGO podnio krivičnu prijavu Specijalnom državnom tužilaštvu (SDT) protiv bivšeg rukovodstva Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta koji su organizovano učestvovali u nezakonitom razrješenju direktora vaspitno-obrazovnih ustanova u 2021.

“Prema riječima ministarke Jakšić-Stojanović, SDT je tek nedavno tražio i dobio dokumentaciju od Ministarstva prosvjete, nauka i inovacija. Koliko još treba vremena da SDT, shodno svojim nadležnostima, pokrene postupke zbog nezakonitosti koje su državu koštale stotine hiljada eura?”, upitali su iz CGO

Oni su upitali i koliko je sličnih slučajeva moglo biti spriječeno da je reakcija SDT bila pravovremena.

