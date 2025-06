Srpskom državljaninu 32 dana zatvora zbog vožnje pod dejstvom heroina

Podgorica, (MINA) – Državljanin Srbije Ž.M. (52) osuđen je na 32 dana zatvora zbog vožnje pod dejstvom heroina, saopšteno je iz budvanskog suda za prekršaje.

Predsjednik tog suda Marko Đukanović kazao je da je sutkinja odjeljenja u Kotoru, Ivana Vukasović, Ž.M. odredila kaznu nakon što je u skraćenom postupku dokazano da je 14. juna, rano ujutru, upravljao vozilom koje je prethodno bilo isključeno iz saobraćaja zbog drugih prekršaja pod dejstvom heroina.

“Sutkinja je odlučila da se prije pravosnažnosti odluke uputi u UIKS Spuž na izdržavanje kazne, jer postoji bojazan da bi boravkom na slobodi, kao strani državljanin osujetio njeno izvršenje”, kaže se u saopštenju.

Iz budvanskog Suda za prekršaje kazali su da će Ž.M, po izdžanoj kazni, na osnovu posebne odluke biti protjeran iz Crne Gore.

