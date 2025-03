Srbija izručuje Balijagića Crnoj Gori

Beograd, (MINA) – Ministarka pravde Srbije Maja Popović donijela je rješenje kojim je dozvoljeno izručenje Alije Balijagića, osumnjičenog za dvostruko ubistvo u Bijelom Polju, pravosudnim organima Crne Gore.

U saopštenju Ministarstva pravde Srbije navodi se da će Balijagić biti izručen Crnoj Gori u cilju krivičnog gonjenja zbog krivičnog djela teško ubistvo, u sticaju sa krivičnim djelom nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija.

Podsjeća se da su ta krivična djela Balijagiću stavljena na teret naredbom o sprovođenju istrage Višeg državnog tužilaštva u Bijelom Polju od 29. oktobra prošle godine.

„Prethodno je rješenjem Višeg suda u Užicu od 10. januara, koje je postalo pravnosnažno 7. februara, utvrđeno da su ispunjene pretpostavke za izručenje Balijagića pravosudnim organima Crne Gore“, kaže se u saopštenju, prenosi N1.

Dodaje se da su te pretpostavke predviđene odredbama ugovora između Srbije i Crne Gore o izručenju i odredbama Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima.

Balijagić je uhapšen u Srbiji 21. novembra prošle godine, a crnogorsko Ministarstvo pravde je dan kasnije srpskim kolegama dostavilo molbu za izručenje.

On je osumnjičen da je 25. oktobra prošle godine, u selu Sokolac kod Bijelog Polja, ubio brata i sestru Madžgalj, a uhapšen je nakon 26 dana bjekstva u blizini Priboja.

