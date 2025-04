Spriječena trgovina maloljetnom osobom

Podgorica, (MINA) – Crnogorska policija spriječila je trgovinu maloljetnom osobom i njeno odvođenje iz Crne Gore u cilju sklapanja nedozvoljenog ugovorenog braka.

Iz Uprave policije kazali su da su na osnovu operativnih saznanja u cilju sprečavanja trgovine ljudima, policijski službenici u Beranama kontrolisali putničko vozil0 marke VW Sharan, kojim je upravljao M.I.(41) iz tog grada, a sa kojim se u vozilu nalazila njegova ćerka od 15 godina, koja se nalazila u vidno uznemirenom stanju.

Ističe se da su pregledom u vozilu pronađena i oduzeta punomoćja – saglasnosti za putovanje u inostranstvo od oba roditelja maloljetnice, pasoš i lična karta maloljetnice, 1.870 EUR, garderoba i lične stvari kao i tradicionalna romska nošnja za mlade.

Iz policije su objasnili da se, nakon prikupljenih obavještenja od više osoba i sprovedenom kriminalističkom obradom, došlo do osnovane sumnje da je M.I. ugovorio brak za svoju maloljetnu ćerku, za iznos novca od devet hiljada EUR.

Navodi se da je M.I nakon toga u dogovorenom terminu trebalo da je odveze u Bosnu i Hercegovinu i preda budućem svekru iz Njemačke, koji bi je odvezao u tu državu radi sklapanja braka sa njegovim sinom.

Ističe se da je maloljetnica na inicijativu službenika policije zbrinuta na sigurno mjesto u saradnji sa službenicima Centra za socijalni rad.

“Sa događajem je upoznat tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju po čijem je nalogu I.M. uz krivičnu prijavu lišen slobode zbog sumnje da je izvršio krivično djelo trgovina ljudima, na štetu svoje maloljetne ćerke”, kaže se u sapštenju.

Iz policije su kazali da je za krivično djelo trgovina ljudima Krivičnim zakonikom Crne Gore propisana kazna zatvora od najmanje tri do 15 godina, imajući u vidu da šteta nanijeta maloljetnoj osobi predstavlja teži oblik ovog krivičnog djela.

Navodi se da će M.I danas biti sproveden u tužilaštvo na dalju nadležnost i postupanje.

“Službenici Uprave policije nastavljaju sa borbom protiv svih oblika trgovine ljudima kroz sve oblike eksploatacije i zaštiti žrtava, postupajući sa posebnim senzibilitetom i fokusom na zaštitu maloljetnih žrtava trgovine ljudima, imajući u vidu težinu ovog krivičnog djela kojim se ugrožava ili unižava ljudsko dostojanstvo i osnovna ljudska prava”, poručili su iz policije.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS