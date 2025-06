SPO pretresa vile vlasnika Rokšpeda, uhapšeno više osoba

Podgorica, (MINA) – Službenici Specijalnog policijskog odjeljenja (SPO), po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva (SDT), ušli su jutros u kompleks vila porodice Stanaj, vlasnika kompanije Rokšped u Podgorici, a akciji je uhapšeno više osoba zbog stvaranja kriminalne organizacije i krijumčarenja cigareta, saznaju Vijesti.

U toku je pretres nekoliko tipskih vila na Starom Aerodromu, koje su u vlasništvu Stanaja.

U sklopu te operacije, zbog stvaranja kriminalne organizacije i krijumčarenja cigareta, u toku su i pretresi na više lokacija u Crnoj Gori.

Od kraja decembra prošle godine SDT i SPO su u nekoliko odvojenih predmeta uhapsili na desetine osoba, među kojima i vlasnike velikih crnogorskih kompanija Tehnomaks, Agrarija, zbog sumnje da su godinama bili jedni od najvažnijih karika u švercerskom lancu cigaretama iz Luke Bar.

