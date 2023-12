SPCG: U srijedu javni čas ispred Skupštine

Podgorica, (MINA) – Sindikat prosvjete (SPCG) izvinio se učenicima i roditeljima zbog toga što u srijedu neće biti nastave u velikom broju vaspitno-obrazovnih ustanova, navodeći da su prosvjetni radnici prinuđeni na protest i da imaju obavezu da čuvaju dostojanstvo svoje profesije.

Sindikat je u otvorenom pismu učenicima i roditeljima, istakao da se u srijedu nastava seli ispred Skupštine, gdje će biti održan javni čas na koji su pozvani svi prosvjetni radnici.

“Poštovani učenici i roditelji, u velikom broju obrazovnih ustanova tog dana neće biti nastave, pa vam, kao organizatori protesta upućujemo izvinjenje sa nadom da ćete nas razumjeti“, navodi se u pismu.

U saopštenju predsjednika SPCG Radomira Božovića navodi se da prosvjetari ne prekidaju nastavu.

„Mi je selimo ispred Skupštine, gdje u otvorenoj školi, svi zajedno držimo javni čas“, kazao je Božović.

On je dodao da je nastavna tema javnog časa „Za bolje sjutra – Pravda za prosvjetu danas“.

„Ovo je jedna od najvažnijih lekcija koju možemo održati vašoj djeci“, poručio je Božović.

Iz SPCG su poručili da je prosvjetarima dužnost da djecu uče pravim vrijednostima, „da budu slobodni građani, da ne odustaju“.

“Biće uzaludan naš trud, ako nijesmo spremni da im na praktičnom primjeru pokažemo kako se izboriti za ono što je istina, za ono što je pravda“, navodi se u saopštenju SPCG.

Cilj javnog časa je, kako je naveo, da javnost prepozna da je svrha zakona da pomaže građanima i štiti društvo, kao i obavezu države i institucija da poštuju i sprovode zakone i ugovore.

Prema riječima Božovića, cilj lekcije na javnom času je i da javnost prepozna značaj prosvjetnih radnika za zajednicu, njihov doprinos, ali i probleme i prepreke sa kojima se suočavaju u Crnoj Gori.

„Kao prosvjetni radnici, u srijedu držimo lekciju, ali i polažemo ispit“, poručio je Božović.

On se, kako je kazao, nada da će roditelji razumjeti opravdanost tog „iznuđenog koraka“.

