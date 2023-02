Spasilačke akcije u Turskoj obustavljene

Podgorica, (MINA) – Spasilačke akcije za stradalima u razornom zemljotresu u Turskoj zaustavljene su, saopštili su komandiri podgoričke i nikšićke Službe zaštite i spašavanja Goran Janković i Slavko Tadić.

Oni su kazali da se crnogorske ekipe spremaju za povratak u Crnu Goru.

“Na ulicama je pojačano prisustvo policije i vojske sa dugim cijevima”, navodi se u zajedničkom saopštenju.

Janković i Tadić su rekli da se očekuje veliko nezadovoljstvo građana, pa se zbog toga sve spasilačke ekipe evakuišu i vraćaju u svoje države.

“Naše ekipe su dobro i zdravo i vraćaju se takođe”, naveli su Tadić i Janković.

Više od 41 hiljada ljudi poginula je usljed zemljotresa u Turskoj i Siriji, a preko 100 hiljada je povrijeđeno.

Zemljotresom je pogođeno 13 miliona ljudi, od toga oko sedam miliona djece.

