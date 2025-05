Spajić: Zaposleni u medijima da nastave da doprinose daljoj demokratizaciji društva

Podgorica, (MINA) – Premijer Milojko Spajić čestitao je svim zaposlenima u medijima Svjetski dan slobode medija, uz želju da svojim profesionalizmom nastave da doprinose daljoj demokratizaciji društva.

Spajić je podsjetio da je Crna Gora na indeksu medijskih sloboda napredovala za tri pozicije i da od 180 država svijeta zauzima 37. mjesto.

“Ovo je vjerovatno najglasnije kritikovana Vlada do sada – uprkos rezultatima. Ali to je breme koje sa ponosom nosimo jer to ujedno znači luču slobode govora za sve građane“, naveo je Spajić.

Kako je kazao, bolji standard i niži porezi na rad, uz unaprijeđeno zakonodavstvo koje je u potpunosti usklađeno sa evropskim standardima i praksa pune tolerancije na kritiku- rezultirali su većim pravima i slobodama za sve.

Spajić je istakao da je Crna Gora po indeksu medijskih sloboda najbolje rangirana na Balkanu i da ima bolju poziciju od čak deset država članica Evropske unije (EU), pa i Sjedinjenih Američkih Država.

On je podsjetio da je prije 2020. godine Crna Gora bila na 113. mjestu, iza Gabona, Madagaskara, Ugande, Kirgistana, Istočnog Timora.

“Zato, raduje informacija da je Crna Gora napredovala na Indeksu medijskih sloboda, ali smo odlučni da i dalje unapređujemo ambijent u kome profesionalci zaposleni u medijima obavljaju svoj posao” istakao je Spajić.

On je naveo da, iako su prepoznati napori države u procesuiranju počinilaca napada na novinare, kao moderna država Crna Gora mora obezbijediti adekvatnu zaštitu i u onlajn prostoru, gdje medijski poslenici svakodnevno trpe brojne uvrede i prijetnje.

“Svim zaposlenima u medijima čestitam Svjetski dan slobode medija, uz želju da svojim profesionalizmom nastave da doprinose daljoj demokratizaciji društva u cjelini” zaključuje se u čestitki Spajića.

