Spajić: Pozvao sam papu Lava XIV da posjeti Crnu Goru

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Vlade Milojko Spajić pozvao je papu Lava XIV da bude prvi papa koji će posjetiti Crnu Goru.

Spajić je predvodio crnogorsku delegaciju na ceremoniji inauguracije pape Lava XIV, koja je održana na Trgu Svetog Petra u Vatikanu.

Premijer je na društvenim mrežama objavio da je čestitao papi “u ime katolika i svih građana Crne Gore, uz želju da njegova služba donese mir i nadu cijelom svijetu”.

Spajić je kazao da je pozvao Lava XIV da bude prvi papa koji će posjetiti Crnu Goru.

„Kao nastavak istorijskih veza koje je afirmisao papa Lav XIII još 1886. godine potpisivanjem konkordata sa knjazom Nikolom ispred Knjaževine Crne Gore, prvog takvog između Svete Stolice i jedne većinski pravoslavne države“, naveo je Spajić.

