Spajić čestitao Ramazanski bajram

Podgorica, (MINA) – Crnogorski premijer Milojko Spajić čestitao je građanima islamske vjeroispovjesti, u zemlji i dijaspori, nastupajući Ramazanski bajram.

Spajić je rekao da Ramazanski bajram nosi poruku koja je aktuelna u svim vremenima i putokaz je nadahnuće za očuvanje mira tolerancije i suživota.

On je u čestitki naveo da su sticanje novih znanja, potreba da saznajemo istinu da budemo pravedniji i milosrdniji, ideali kojima teži i savremena građanska Crna Gora.

„Siguran da ćemo sa istim entuzijazmom nastaviti da širimo međusobno uvažavanje razumijevanje i povjerenje, bez kojih nije moguće do kraja ostvariti ni razvojno reformski, evropski integracioni cilj”, zaključio je Spajić u čestitki reisu Islamske zajednice u Crnoj Gori, ef. Rifatu Fejziću.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS