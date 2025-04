Spajić čestitao pravoslavnim i katoličkim vjernicima Vaskrs/Uskrs

Podgorica, (MINA) – Crnogorski premijer Milojko Spajić čestitao je građankama i građanima pravoslavne i katoličke vjeroispovijesti najveći hrišćanski praznik Vaskrs/Uskrs, koji se ove godine slavi istog dana.

„Svijetli Dan koji je simbol novog života, uči nas da je iskrenom i uzvišenom željom i trudom moguće prevazići limite i inspiriše na dalje služenje opštem dobru, pravdi i napretku. Radost trijumfa stoji na kraju svakog ostvarenja za koje smo se boril“, kaže se u čestitki Spajića pravoslavnim vjernicima.

Navodi se da praštajući i poštujući ljudsko dostojanstvo, slobode i bogatu raznolikost crnogorskog društva, doprinosimo u zaštiti autentičnosti i afirmaciji duhovne i kulturne tradicije Crne Gore.

Spajić je u čestitki povodom Uskrsa istakao da danas glasno odjekuju jevanđeljske riječi, čije poruke mira, prosperiteta i blagostanja, prevazilaze sve prostorne i vremenske granice.

On je poručio da smo, okupljeni oko ideje da se čovjekova društvena misija ne zasniva isključivo na očekivanju od drugog i zahtijevanju od zajednice, dužni lično da budemo primjer vrline i dobrim djelima, strpljenjem i blagim riječima oplemjenjujemo svoje okruženje.

„Vjekovima čuvajući apostolsko predanje, zajedništvom poštujmo i čuvajmo jedni druge, ostvarujući na taj način razumijevanje i slogu, neophodnu za svjetliju budućnost svih građana”, zaključio je Spajić.

