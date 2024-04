Spajić čestitao Bajram

Podgorica, (MINA) – Premijer Milojko Spajić čestitao je građanima islamske vjeroispovijesti Ramazanski bajram, navodeći da želi da dijalog, razumijevanje i praštanje budu društvena svakodnevnica i temelji javnog diskursa.

„Najsrdačnije vam čestitam Ramazanski bajram, sa željom da duhovna dobra koja stičete šireći učenje o plemenitosti, nesebičnosti i odgovornosti, budu na korist vama lično, vašim porodicama i našem društvu“, naveo je Spajić.

On je, u čestitki upućenoj reisu Islamske zajednice Rifatu Fejziću, kazao da želi da dijalog, razumijevanje i praštanje budu društvena svakodnevica i temelji javnog diskursa.

U čestitki se ističe da su uvijek dobrodošle blage i opominjuće riječi i humana djela.

“Koja nas podstiču da budemo tolerantniji, solidarniji i okrenuti interesima kolektiviteta i progresu sveukupne zajednice”, kazao je Spajić.

