SNS: Po hitnom postupku sprovesti referendum o Rezoluciji o Srebrenici

Podgorica, (MINA) – Srpski nacionalni savjet (SNS) predložio je Vladi Crne Gore da po hitnom postupku sprovede referendum o Rezoluciji o genocidu u Srebrenici.

Iz SNS-a su, u otvorenom pismu Vladi, naveli da, kao državna organizacija koja zvanično predstavlja srpski narod u Crnoj Gori, pažljivo prate burnu raspravu političkih organizacija i državnih institucija o usvajanju Rezolucije o genocidu u Srebrenici u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija (UN).

„Dugi niz godina Vlada usvaja najvažnije odluke koje se tiču unutrašnje i spoljne politike bez podrške većinske volje građana, uz saglasnost evroatlantskih struktura, pravdajući svoje ponašanje neodgovornim vizijama“, piše u pismu koje potpisuje predsjednik SNS-a Momčilo Vuksanović.

Navodi se da su na takav način donešene najvažnije odluke koje su se ticale promjene državnih simbola, pristupanja NATO savezu, priznavanja Kosova, uvođenja sankcija Rusiji.

„Bespogovornu poslušnost zapadnim centrima moći Vlada je pokušavala pravdati pristupanjem Evropskoj uniji i nastavkom prosjačke politike zaduživanja, kojom se željela održati na vlasti“, rekli su iz Savjeta.

Pritom se, kako su kazali, zaboravljalo da je Vlada, kao od naroda izabrana, dužna da po svaku cijenu poštuje većinsku volju građana, čuva čast i dostojanstvo svog naroda i države.

„Rezolucija o genocidu u Srebrenici koju namjeravate da podržite je prvorazredno političko pitanje, koje može suprotstaviti građane srpske nacionalnosti Vašoj Vladi i državi Crnoj Gori, uz prateće pogoršanje međunacionalnih odnosa, o čemu morate ozbiljno voditi računa“, navodi se u pismu SNS-a Vladi.

Iz Savjeta su rekli da nikakve vizije, amandmani Vlade i upoređivanja sa drugim genocidima i zločinima nemaju smisla bez pune podrške sopstvenih građana.

„Stoga SNS, organizacija koja se svih prethodnih godina iskreno zalaže za najbolje međunacionalne odnose u Crnoj Gori, predlaže da se, bez kampanje i po hitnom postupku, sprovede referendum o tom izuzetnom spornom pitanju i da to bude odgovor Crne Gore sa kojim će se predstaviti na Generalnoj skupštini UN-a“, piše u pismu.

Navodi se da će, u protivnom, Vlada biti odgovorna za sve posljedice koje će proizaći iz suprotstavljanja srpskog naroda nepoštovanju većinske volje građana Crne Gore.

