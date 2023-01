Snjegočistač na Žabljaku usmrtio mlađu ženu

Podgorica, (MINA) – U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se jutros dogodila na Žabljaku stradala je Z.M. (33), potvrđeno je agenciji MINA iz uprave policije.

Do nesreće je došlo u Njegoševoj ulici, u centru grada, kada je Z.M. udario snjegočistač.

Prema nezvaničnim informacijama, snjegočistačem je upravljao N.P.

Uviđaj je u toku.

