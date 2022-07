Snažna međuresorna povezanost ključna za bezbjednosni sistem

Podgorica, (MINA) – Snažna međuresorna povezanost ključna je za očuvanje i unapređenje sistema bezbjednosti Crne Gore, rekao je načelnik Generalštaba Vojske (VCG) Zoran Lazarević.

Iz Ministarstva odbrane su kazali da se Lazrević sastao sa direktorom Uprave policije Zoranom Brđaninom.

Sagovornici su se saglasili da VCG i Uprava policije imaju odličnu saradnju, kao i da će ona dodatno jačati u budućnosti.

“Istakli su da su te dvije institucije temelj sigurnosti države, kao i da se temeljnom koordinacijom definišu najbolji odgovori na sve bezbjednosne izazove”, kaže se u saopštenju.

Kako se navodi, Lazarević i Brđanin su razgovarali o modelima buduće saradnje, razmjeni iskustava pripadnika VCG i policije, kao i mogućnostima sprovođenja zajedničkih obuka i vježbi.

