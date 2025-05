SMCG spreman da pomogne Živaljeviću

Podgorica, (MINA) – Sindikat medija (SMCG) saopštio je da je, kroz servis besplatne pravne pomoći, spreman da pomogne novinaru Nemanji Živaljeviću, koji je javno progovorio o cenzuri.

Iz SMCG su poručili da daju punu podršku i da se solidarišu sa Živaljevićem, koji je hrabro i javno progovorio o cenzuri i opisao način na koji su nadređeni intervenisali i suštinski izmijenili intervju koji je uradio, a iza kojeg više nije mogao da stoji u profesionalnom smislu.

„Poznavajući crnogorske medije, a i one iz regiona koji ovdje posluju, znali smo da je pitanje dana kada će neko konačno javno da ukaže na cenzuru kojoj su novinari i novinarke izloženi“, kazali su iz SMCG.

Oni su rekli da sva istaživanja SMCG iz godine u godinu pokazuju da su cezura i autocenzura najveći problemi u novinarstvu.

„Takođe, istraživanja govore i da uticaj na novinare i novinarke vrše urednici i vlasnici medija, što je i kolega Živaljević potvrdio“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da u Zakonu o medijima, a na inicijativu SMCG, još od 2020. godine postoje odredbe koje štite novinare, njihovu autonomiju i profesionalan odnos prema poslu, tako što se zabranjuje uredničko intervenisanje u tekstovima i prilozima koji suštinski mijenjaju novinarski rad.

„Televizija NewsMaxBalkan, shodno članu 43 Zakona o medijima, nije smjela da objavi intervju sa bivšim premijerom Crne Gore Zdravkom Krivokapićem jer autor nije bio saglasan sa izmjenama“, ističe se u saopštenju.

Iz SMCG su naveli da se Živaljević oštro i kontinuirano protivio, a da je cenzurisani intervju emitovan uprkos otporu koji je autor pružao.

Oni su naglasili da, imajući u vidu da je na taj način Živaljeviću nanijeta šteta, on može zahtijevati da mu ona bude nadoknađena.

„SMCG je u tom smislu, kroz servis besplatne pravne pomoći, spreman da pomogne kolegi Živaljeviću ali i svim članovima i članicama koji se nađu u sličnoj situaciji“, kaže se u saopštenju.

Zaključuje se da je cenzura problem protiv kojeg se moguće izboriti samo ako su novinari solidarni, javno govore o tome i preduzimaju sve zakonske mjere koje su na raspolaganju i za koje su se borili.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS