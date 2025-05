SMCG: Onlajn prijetnje medijskim radnicima postale svakodnevica

Podgorica, (MINA) – Onlajn /online/ prijetnje medijskim radnicima u Crnoj Gori postale su svakodnevica, a novinari više nijesu bezbjedni ni u okviru privatne sfere, kazali su iz Sindikata medija (SMCG).

Iz SMCG su rekli da su zabrinuti zbog prijeteće poruke koja je upućena novinarki Televizije E Itani Kaluđerović na njenom Fejsbuk /Facebook/ nalogu.

„Nažalost, kao što smo više puta upozoravali, onlajn prijetnje medijskim radnicima i radnicama su postale svakodnevica, a novinari više nijesu bezbjedni ni u okviru privatne sfere, pod koju potpadaju nalozi na društvenim mrežama“, kaže se u saopštenju.

Iz SMCG su rekli da su zabrinuti i zbog nacionalne dimenzije incidenta, budući da je prijeteći komentar ostavljen ispod fotografije snimljene na Cetinju, na kojoj je Kaluđerović u crnogorskoj košulji.

„Ovakav kontekst dodatno podstiče mržnju i polarizaciju, i predstavlja prijetnju društvenom miru“, rekli su iz SMCG.

Oni su pozvali nadležne institucije da hitno identifikuju i procesuiraju osobu koja je uputila prijetnju, kako bi se poslala poruka da onlajn prostor nije izvan domašaja zakona i da anonimnost ne može biti paravan za prijetnje, govor mržnje i nasilje.

„Ovo je deveti incident koji je SMCG evidentirao u svojoj bazi napada na novinare, a četvrti koji je upućen u onlajn sferi“, navodi se u saopštenju.

Iz SMCG su pozvali medijske radnike da prijave svaki incident, kako bi se stvorila realna slika o obimu problema i izvršio pritisak na institucije da djeluju.

